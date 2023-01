Lotteria Italia, 6 milioni di biglietti venduti: boom nel Lazio, poi Lombardia e Campania

Sono 6 milioni 13 mila 665 i biglietti venduti in questa edizione della Lotteria Italia. Il dato conferma il legame degli italiani a questo gioco cosi’ tradizionale a cui Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilita’ che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. Il Lazio si conferma la regione in cui sono stati venduti piu’ biglietti: 1.118.190. Segue la Lombardia con 959.400 e la Campania con 583.840. I biglietti venduti on line ammontano a 101.445.