Lotteria: primo premio a Bologna, 3 nel Lazio. Ma c’è una data di scadenza

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2022. I vincitori, riporta Agipronews, hanno dunque 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.

Da quanto apprende sempre Agipronews, il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2022 è stato venduto nella tabaccheria in via Isabella Andreini 30/F, a Bologna. Le tre vincite di prima categoria fanno del Lazio la migliore regione nella classifica delle vincite dell’edizione 2022. Al secondo premio da 2,5 milioni vinto a Roma, al terzo da 2 milioni vinto a Fonte Nuova (Roma) e al quarto da 1,5 milioni a Roma si aggiungono un premio di seconda categoria da 50 mila euro e 31 di terza categoria da 20 mila euro, che portano il montepremi complessivo a 6.670.000 euro.