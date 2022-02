Lotto, ad Afragola vinti oltre 216 mila euro: è la seconda vincita più alta dell’anno

La fortuna premia Afragola, in provincia di Napoli dove, nell’ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un premio da 216.600 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna centrati sulla ruota di Bari con opzione LottoPiù piazzandosi così al secondo posto nella top 10 delle vincite del 2022. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 8 milioni di euro, per un totale di oltre 122 milioni da inizio anno. 10eLotto, Campania in festa: centrate vincite per 70 mila euro. È la Campania, come riporta Agipronews, la protagonista del concorso del 10eLotto di martedì 8 febbraio. Una delle due vincite più alte di giornata è stata registrata a Napoli dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 Oro da 50 mila euro, mentre a Pozzuoli, in provincia di Napoli, sono stati vinti 20 mila euro con un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 404 milioni dall’inizio dell’anno.