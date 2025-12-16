L’Ottocento a Napoli, all Certosa di San Martino si inaugura una nuova sezione: ingresso gratuito

I Musei Nazionali del Vomero inaugurano una nuova sezione permanente alla Certosa di San Martino: “Ottocento a Napoli”, un percorso espositivo dedicato alla pittura, alle arti decorative, alla scultura e alla fotografia del XIX secolo napoletano.

L’apertura ufficiale è fissata per lunedì 22 dicembre 2025, alla presenza del Direttore generale Musei Massimo Osanna.

Preview e conferenza stampa

La giornata inaugurale si apre alle 9,30 con una preview riservata alla stampa nelle nuove sale espositive.

Alle 11.00 è in programma la conferenza stampa nel Refettorio della Certosa, mentre alle 12.00 le sale della nuova sezione permanente saranno aperte al pubblico.

Un nuovo percorso sull’Ottocento napoletano

L’allestimento è curato da Luigi Gallo, direttore ad interim dei Musei Nazionali del Vomero, e da Isabella Valente, professoressa di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il progetto propone un percorso rinnovato che valorizza importanti nuclei collezionistici storici, offrendo una lettura ampia e articolata della produzione artistica napoletana dell’Ottocento.

Nel pomeriggio la mostra “Dietro il presepe”

Nel pomeriggio, alle 15, è prevista anche l’inaugurazione della mostra “Dietro il presepe”, allestita negli spazi della biglietteria della Certosa. L’esposizione sarà comunque già visibile dalla mattinata per il pubblico.

Apertura straordinaria e ingresso gratuito

Per favorire la partecipazione dei visitatori, la Certosa di San Martino resterà aperta straordinariamente fino alle 21.00.

L’ingresso sarà gratuito a partire dalle ore 14.00, permettendo di visitare sia la nuova sezione permanente “Ottocento a Napoli” sia la mostra “Dietro il presepe”.

È inoltre disponibile una cartella stampa contenente un nuovo comunicato, immagini e crediti fotografici, una scheda di approfondimento e la locandina della mostra “Dietro il presepe”.

