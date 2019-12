Lottomatica, Università L’Aquila e Comune insieme per sviluppare servizi ai cittadini

L’Aquila, 4 dic. – (Adnkronos) – Lottomatica, Università degli Studi dell’Aquila e Comune insieme per sviluppare servizi innovativi ai cittadini utilizzando le nuove tecnologie 5g. E’ quanto prevede un accordo sottoscritto oggi nella sede del Rettorato tra l’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica, e Lottomatica, finalizzato allo sviluppo di nuove tecnologie 5G, che impatteranno significativamente sullo stile di vita dei cittadini aquilani. Contestualmente è stato sottoscritto un Memorandum of understanding con il Comune dell’Aquila per facilitare l’accesso ai servizi per il cittadino.

Il progetto è mirato alla realizzazione di programmi innovativi con l’intento di contribuire alla rinascita di un polo tecnologico nell’area dell’aquilano che, con l’Università dell’Aquila, rappresenta un’eccellenza nel campo della ricerca scientifica. I primi risultati del progetto sono previsti per la metà del 2020.

L’accordo è stato ratificato oggi nella prestigiosa cornice della Sala del Consiglio di Palazzo Camponeschi, dal Rettore prof. Edoardo Alesse e dal Responsabile delle Tecnologie e dell’Innovazione di Lottomatica Roberto Saracino alla presenza del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dell’Amministratore delegato di Lis Francesco Marrara e del presidente della Fit Giovanni Risso.

Lottomatica, attraverso la collaborazione con Wind Tre e Zte presso l’Innovation and Research Center di Zte (Zirc) a L’Aquila, svilupperà una evoluzione della piattaforma di Erm (Experience Relationship Management), che permetterà un concreto miglioramento dei servizi al cittadino, sia online sia attraverso la rete dei Tabaccai.

Le soluzioni che Lottomatica svilupperà, assieme all’Università, saranno applicazioni concrete di tecnologie all’avanguardia che, applicate ai processi tipici delle reti aperte dei Tabaccai Italiani, garantiranno capillarità e flessibilità facendo emergere la città dell’Aquila tra le “Smart City” italiane.