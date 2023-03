“Loud”,  podcasting collaborativo: è made in Italy la prima App

Nasce in Italia la prima APP di podcasting collaborativo. Si chiama Loud e vuole coprire l’esigenza di ritrovare quel sentimento di autenticità perduto, in un mondo non fatto ad immagine e somiglianza, ma solo d’immagine e finzione. Loud pone così l’obiettivo di ridare voce alle persone senza filtri e distinzioni. La APP è già disponibile sullo store di tutti i dispositivi mobili sia iOS che Android. In particolare, Loud è un social innovativo partorito dalla mente creativa di Alessandra Faustini in uno dei periodi più bui degli ultimi anni: quello del primo lockdown. Alessandra spiega che ha avvertito “un forte sentimento di malessere manifestato da molti suoi conoscenti dovuto ai social” e ciò l’ha portata a riflettere. Infatti, nonostante la pandemia e la quarantena abbiano costretto la maggior parte della popolazione a rimanere nelle proprie case e a servirsi delle piattaforme social come unica modalità per rimanere in contatto con le altre persone, Alessandra afferma che “qualcosa è cambiato, ho iniziato a notare un sentimento comune di inadeguatezza tra molti miei conoscenti proprio a causa dei social”.