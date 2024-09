Louis Vuitton Cup, Britannia-Alinghi 3-0

Roma, 15 set. (askanews) – Tutto facile per Ineos Britannia che a Barcellona conquista agevolmente anche la terza regata contro Alinghi. Gli svizzeri e Ineos rischiano di scontrarsi nelle fasi di partenza. Le prue delle due imbarcazioni si sfiorano ed entrambe cadono dal foil. Proteste inglesi, ma nessuna sanzione per gli svizzeri che si sono giocati subito il tutto per tutto. Ineos sfrutta meglio il quasi incidente iniziale e al primo gate ha già più di un minuto di vantaggio su Alinghi, rimasta quasi appiedata sul suo tentativo aggressivo all’avvio. Terza regata fortemente indirizzata e conclusa senza affanni da parte dei britannici.