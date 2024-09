Louis Vuitton Cup, Luna Rossa-American Magic 3-0

Roma, 15 set. (askanews) – A Barcellona Luna Rossa vince anche la terza regata di semifinale della Louis Vuitton Cup ed ora conduce 3-0 contro American Magic. La barca italiana ha corretto le imperfezioni viste ieri in partenza e ha condotto la gara dal primo all’ultimo metro. Avvio regolare e, a differenza delle due regate di ieri, con uno spunto migliore da parte di Luna Rossa. Alla prima boa Luna Rossa può vantare un vantaggio di 13 secondi. Si vede che l’equipaggio ha lavorato molto sull’aspetto che ieri ha funzionato meno, lo start al via. Al secondo gate l’imbarcazione italiana si ritrova ad amministrare 15 secondi di vantaggio. Terza regata che fila via con molta meno apprensione e meno equilibrio rispetto alle due di ieri. Luna Rossa inizia il quarto lato con 30 secondi di divario quanto basta per chiudere la regata ed andare 3-0 in vantaggio su American Magic.