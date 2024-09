Louis Vuitton Cup, Luna Rossa si pianta: American sul 4-3

Roma, 18 set. (askanews) – Disdetta Luna Rossa che, nel corso della settima regata di semifinale della Louis Vuitton cup, in corso nelle acque di Barcellona, si pianta per un problema tecnico e “consegna” il successo ad American Magic che ora è sotto 4-3. Una regata splendida, condotta punta a punto tra le due imbarcazioni. Dopo il terzo gate manovra splendida di Luna Rossa, che gira interna alla boa e resta avanti agli americani con 8″ di vantaggio. Ma a metà regata si sradica la rotaia del carrello: impossibile proseguire il match race per i ragazzi di Luna Rossa con American Magic che vola fino al 4-3. Domani l’ottava regata.