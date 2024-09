Louis Vuitton Cup, poco vento a Barcellona: si riprende mercoledì

Roma, 16 set. (askanews) – La Louis Vuitton Cup tornerà in acqua a Barcellona mercoledì 18 settembre. Per circa un’ora la direzione gara ha tentennato, continuando a spostare l’inizio di quarto d’ora in quarto d’ora della regata tra Alinghi e Ineos Britannia. Alla fine però, constatata l’assenza di vento, ha finalmente preso atto di ciò a cui gli equipaggi si erano già rassegnati: il rinvio. Le seste regate delle semifinali di Louis Vuitton cup in corso a Barcellona, tra Luna Rossa e American Magic (4-1 il parziale) e tra Ineos Britannia e Alinghi (4-1) ci saranno mercoledì 18 settembre e non domani, che resta giornata di riposo.