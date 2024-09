Louis Vuitton Cup, vince American Magic: Luna Rossa è 4-2

Roma, 18 set. (askanews) – American Magic vince la sesta regata di semifinale nelle acque di Barcellona per le semifinali della Louis Vuitton Cup che Luna Rossa conduce per 4-2. Una regata pazzesca con Luna Rossa che parte benissimo e conquista 47″ di vantaggio. Poi cambia tutto. American Magic davanti, Luna Rossa cade dal foil deve tornare quasi indietro per prendere vento e gli americani si mettono davanti con il vento che cala vistosamente. Luna Rossa va a cercare il vento fuori dal boundary mentre American Magic è ferma. Primo lato di poppa pazzesco: Luna Rossa e American Magic entrano nello stesso momento al gate 2. Nel terzo cancello American Magic taglia la strada agli italiani prima della penultima boa e le toglie vento impedendole di entrate nel cancello. American Magic, sia pur lentamente procede. Gli italiani arrancano. American Magic batte Luna Rossa (squalificata) e conquista il 2° punto. Italiani avanti 4-2 con gli americani, si va anche qui alla settima regata.