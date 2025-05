Lts Expo: alla Mostra d’Oltremare la prima Fiera nel Mezzogiorno dedicata a logistica, trasporti e servizi

Il panorama fieristico del Mezzogiorno si arricchisce di un nuovo e importante appuntamento: dal 27 al 29 giugno 2025, la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà LTS Expo, il salone dedicato alla Logistica, ai Trasporti e ai Servizi ideato da Progecta di Angioletto de Negri, con il patrocinio dell’Unione Industriali di Napoli, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, di Assoram, di Assologistica, di Confetra, di Federtrasporto e di UnionTrasporti. Main Partner di LTS Expo è Marican Holding, il gruppo campano guidato dai fratelli Carlo, Ferdinando e Michele Canciello, leader nella progettazione e realizzazione di immobili destinati alla logistica integrata, intermodale e sostenibile.

LTS Expo è quindi la nuova fiera firmata Progecta, azienda partenopea promotrice negli ultimi 30 anni di eventi fieristici di prestigio come Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo, Pharmexpo, Arkeda e Gustus, diventati veri e propri punti di riferimento per alcuni comparti chiave dell’economia nazionale, come turismo, farmaceutica, sanità, agroalimentare, architettura, edilizia, design e arredo, rendendo la città di Napoli un polo di eccellenza per gli eventi di settore.

Così come è accaduto per i diversi saloni organizzati da Progecta nel corso degli anni, LTS Expo si configura sin da subito come un osservatorio autorevole sull’attualità e sugli sviluppi del sistema della logistica integrata, prevedendo seminari e workshop con il coinvolgimento di imprese, manager, professionisti e rappresentanti delle Istituzioni di un settore chiave dell’economia internazionale.

Punto di riferimento per il settore

“LTS Expo – afferma Angioletto de Negri, amministratore di Progecta – nasce con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e dei servizi per tutto il bacino del Mediterraneo, poiché ci sono tutte le premesse affinché il baricentro logistico dell’Ue si possa spostare verso Sud rispetto all’assetto attuale, grazie alla progressiva diffusione nel Sud Italia di poli logistici di eccellenza. La fiera rappresenta un’opportunità straordinaria per mostrare le soluzioni più moderne, ecologiche e all’avanguardia ai principali attori del settore e a un pubblico altamente specializzato in un mercato nuovo, ricco ed alternativo. Saranno tre giorni – conclude de Negri – dedicati al business, con incontri B2B, conferenze, seminari, workshop, laboratori, demo e molto altro, per promuovere le eccellenze di un comparto chiave per lo sviluppo economico del Paese”. “Abbiamo sposato sin da subito – dichiara Ferdinando Canciello, ceo di Marican Holding – l’idea di Angioletto de Negri di creare un evento fieristico interamente dedicato alla Logistica, ai Trasporti ed ai Servizi. Intermodalità e sostenibilità rappresentano le direttrici principali lungo le quali si sta sviluppando la strategia industriale di Marican Holding, perché c’è costantemente bisogno di investimenti massicci e seri in questa direzione. Nel corso di LTS Expo accenderemo i riflettori sulla sfida che l’Italia e il Mezzogiorno devono vincere entro i prossimi cinque anni: sviluppare e potenziare un sistema logistico integrato in un’ottica di interconnessione delle varie infrastrutture, fino a raggiungere la perfetta intermodalità aria, ferro, gomma, acqua, senza perdere mai di vista i canoni della transizione green e di quella digitale”.

Le aziende in vetrina

Oltre a Marican Holding, fra le aziende che hanno già assicurato la presenza a LTS Expo in qualità di espositori ci sono Assoram, Assonat, Metal Sistem Napoli, Win Software, Albini & Pitigliani spa, Agilevision srl, World Logistic Company srl, Stante srl, Chemical Express srl, Handson Italia srl, Socom Nuova, Logcenter, Bilanciai Campania, Sartoria Italiana di Pietro Imperatrice, QCSnet, Gruppo Greco Consulting, BGR srl, Lombardi Industrial, D&G Group, SDM S.r.l., Eurotrasporti Zito, Casillo Allestimenti V.I., G.B. Multiservices, NTL srl, Dercar Logistica, I2Tracksmart, 4 Automate, ANIT, Vipa srl, Sandhills Italy, MPCar, Di Palo Autocarri, Agenzia Genovese s.r.l., Easy Sped, Impromart, Conte Gomme, Nobleitaly, LEM srl, PG Car, Beta Ricambi Srl, AITI Associazione Imprese Traslocatori Italiani, Marimed, Safefleet srl, Rgis Specialisti in Inventari, International Transport Solution srl e Fondazione ITS Academy La Spezia Nuove Tecnologie.

“La logistica healthcare riveste un’importanza cruciale, perché anello strategico della catena del valore che garantisce l’efficienza del sistema sanitario nel suo complesso – sottolinea Pierluigi Petrone, presidente dell’Associazione Assoram, che dal 1965 rappresenta le aziende della logistica e del trasporto healthcare. L’Italia può rappresentare un punto centrale nel Mar Mediterraneo, una cerniera che unisce il Nord Africa, che nel prossimo decennio vedrà aumentare la domanda di salute, e il Medio Oriente, dove esistono eccellenze nella ricerca e nell’innovazione di questo settore. Seguiamo con attenzione gli sviluppi che mirano a far diventare il nostro Paese l’hub logistico farmaceutico del bacino mediterraneo”.

I partner

Partners di LTS Expo 2025 sono: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Marican Holding, Unione Industriali di Napoli, ANIT, FederTraslochi, AITI Associazione Imprese Traslocatori Italiani, Assologisitca, Assomarinas, Assonat, Assoram, Confetra, Federmobilità, FederTrasporto, Pharmacom, TrasportoUnito, UIR Unione Interporti Riuniti, UnionTrasporto. “La prima edizione di LTS, fiera della Logistica, Trasporti e Servizi, promossa da Progecta, dovrà essere l’occasione per riunire istituzioni, operatori e imprese del settore per discutere le sfide e le opportunità legate alla crescita del comparto, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale e alla digitalizzazione dei processi – aggiunge Mario Cuoco, presidente della Sezione Logistica, Intermodalità e Trasporti dell’Unione Industriali di Napoli -. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per fornire visibilità alle Aziende del settore, in particolare del Centro Sud, che possono fare forza sulla posizione strategica dell’Italia al centro del Mediterraneo che è tornato ad essere uno snodo centrale del commercio internazionale. Un mercato in continua espansione richiede alle Aziende di puntare allo sviluppo di networking e partnership con partner nazionali e internazionali. Questa Fiera – conclude Cuoco – deve avere l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il Mezzogiorno intero”.