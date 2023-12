Luca Brancaccio nominato direttore generale dell’Azienda Mobilità di Catanzaro

L’ingegnere napoletano Luca Brancaccio è stato scelto tra vari candidati di altissimo livello per ricoprire la posizione di direttore generale all’interno dell’AMC, Azienda per la Mobilità di Catanzaro e subentra a Marco Correggia.

Luca Brancaccio, 47 anni, ingegnere napoletano specializzato nel settore delle infrastrutture e dei trasporti è stato nominato dall’Assemblea dell’AMC nuovo direttore generale dell’Azienda della mobilità cittadina.

AMC è la società in house concessionaria del trasporto pubblico locale del comune di Catanzaro.

Il curriculum dell’ingegnere Luca Brancaccio vanta un’esperienza di oltre quindici anni, per ultimo come direttore di esercizio delle Linee metropolitane presso EAV (Ente Autonomo Volturno srl) società partecipata di trasporto pubblico locale della Regione Campania con oltre 4mila dipendenti e fatturato medio di circa 250 milioni. Attualmente per la società AIR Campania rivestiva inoltre la funzione di direttore di esercizio della metropolitana leggera di Avellino. È stato inoltre dal 2006 al 2011 professore a contratto della cattedra di Statistica nel corso di “Scienza delle prevenzione e Valutazione della Qualità” alla Facoltà di medicina di Napoli Federico II. Brancaccio succede a Marco Correggia, il cui incarico era stato prorogato alla scadenza.

L’amministratore unico dell’Amc, Eugenio Perrone, ricevuta l’indicazione dall’assemblea della società partecipata del Comune di Catanzaro, provvederà nei prossimi giorni alla formalizzazione della nomina e alla successiva firma del contratto.