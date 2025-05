Luca Brunese nominato consigliere scientifico della Marina Militare

Luca Brunese, ordinario di Diagnostica per immagini e Radioterapia e rettore uscente dell’Università del Molise, riceve la nomina di consigliere scientifico della Marina Militare. L’incarico, conferito dal capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino, rappresenta un riconoscimento per il contributo scientifico di alto livello offerto dal professore e per la sua vicinanza alla Forza Armata. La nomina costituisce un importante attestato di stima istituzionale, che valorizza non solo le competenze del professor Brunese nel campo della radiologia, ma anche il ruolo strategico della ricerca universitaria a supporto delle attività militari. Questo incarico rafforza il legame tra il mondo accademico e la Marina Militare, favorendo l’applicazione delle conoscenze scientifiche in ambiti operativi e di protezione nazionale.