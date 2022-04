C’è l’accordo per i nuovi vertici di Iren, in vista dell’assemblea che si terrà il 21 giugno. Ad annunciarlo è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine del Congresso Nazionale Fim Cisl al Lingotto. La novità rappresenta Luca Dal Fabbro, in qualità di presidente. Un manager che ha già ricoperto posizioni di vertice in Snam, Terna ed Enel Energia.