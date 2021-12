Luca Damiani alla presidenza del consiglio d’amministrazione dell’ICS Maugeri

L’assemblea dei soci della ICS Maugeri spa SB delibera la nomina a presidente del consiglio di amministrazione del dottor Luca Damiani, in sostituzione del professor Gualtiero Brugger. Classe 1976, laurea in Economia aziendale alla LIUC, Damiani è consigliere di amministrazione di ICS Maugeri Spa S. B. sin dal 2016 e ne era attualmente il vicepresidente. Dal 2014 è anche membro del consiglio di Fondazione Salvatore Maugeri, il socio di maggioranza di Ics Maugeri con il 66% del capitale, e siede anche nel cda di IEO – Istituto Europeo di Oncologia srl. La società ha raccolto l’eredità di Fondazione Salvatore Maugeri e dal 2016 gestisce 17 Istituti di riabilitazione– di cui nove IRCCS – in sei regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia), tre poliambulatori riabilitativi a Milano e Lodi, e un Centro di Ricerche ambientali in Veneto. Lo fa con 2.500 posti letto accreditati in SSN da cui passano oltre 28mila pazienti all’anno, seguiti da 3.600 professionisti sanitari, di cui 650 medici e ricercatori.