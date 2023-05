Luca Danza, lo street artist che ha realizzato il treno azzurro diventato virale sul web: Ecco come è nato

Luca Danza è lo street artist napoletano autore del treno azzurro che ha richiamato l’attenzione di tifosi e media, la cui immagine ha fatto il giro di social e siti di informazione diventando virale nel giro di poche ore. Ma come è nata l’idea dell’opera? E come è stata realizzata? Lo abbiamo chiesto allo stesso Lucio Danza.

Innanzitutto, complimenti per il tuo treno dedicato al Napoli. Ma com’è nata l’idea?

Grazie. L’idea è nata per gioco. A Napoli, in Piazza Garibaldi, ho incontrato tempo fa il presidente dell’Eav: ci siamo fermati per salutarci e, proprio in quel momento, è passato un gruppo di ragazzini intonando una canzone per il Napoli. Il Napoli aveva appena travolto la Juventus e già in città si respirava un clima di eccitazione. Ho detto scherzando al presidente Umberto de Gregorio che se il Napoli avesse continuato a giocare così, avrebbe potuto vincere lo scudetto e allora io avrei dipinto un treno per la vittoria, ma soltanto se fosse venuto anche lui a dipingere. Ridendo ho aggiunto che su un lato del treno avrei scritto la frase della canzone che intonano i tifosi allo stadio: “Un giorno all’improvviso, mi innamorai di te”. Ridemmo entrambi, ci salutammo e fini lì.

E poi?

A marzo de Gregorio mi contattò davvero. Mi chiese di andare da lui in sede. Mi disse che la mia idea di un treno celebrativo dello scudetto era piaciuta agli sponsor che cercavano qualcosa di diverso rispetto alle solite pubblicità.



Avresti mai pensato che le immagini del tuo treno avrebbero fatto il giro del mondo?

Ci speravo, sarei bugiardo a dire di no. Ma sinceramente pensavo di ricevere solo attacchi e critiche, non immaginavo di riuscire ad avere anche pareri positivi. Ho capito solo ieri, durante la conferenza stampa, che il treno è piaciuto ai tifosi e agli ultras. Immagina: scendo dal treno che mi porta a Montesanto per la presentazione, e sento gli utenti cantare a squarciagola “Un giorno all’improvviso”, sventolando le bandiere e fotografandosi vicino al treno.



Una gioia immensa, insomma, quello che hai provato

Sì, non avrei mai pensato nella mia vita di ricevere tanti apprezzamenti dalle persone, e soprattutto di aprire i vari social, scorrere le homepage e trovare tantissime foto, meme e video del mio lavoro.