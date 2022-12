Luca De Meo a capo dei costruttori europei di auto

Luca De Meo Ceo del Gruppo Renault, è il nuovo presidente dell’Acea, l’associazione che riunisce i maggiori costruttori europei di automobili per il 2023 (il mandato è annuale rinnovabile una volta). De Meo, la cui carica sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2023, succede al Ceo della BMW, Oliver Zipse, che ha ricoperto la carica negli ultimi due anni. Sono diverse le sfide che attendono l’italiano alla guida della Renault, che dovrà affrontare la delicata transizione normativa verso lo standard Euro 7. De Meo inizia la carriera in Renault per poi passare a Toyota e poi ancora alla Fiat. Successivamente approda in Volkswagen dove è arrivato fino alla presidenza di Seat. Infine, dal 1° luglio 2020 è il Ceo del Gruppo Renault.