Luca de Meo è il nuovo amministratore delegato di Kering

Il consiglio d’amministrazione di Kering, riunitosi sotto la presidenza di François-Henri Pinault, nomina Luca de Meo amministratore delegato del gruppo, su proposta del comitato per le nomine.

Nato a Milano nel 1967, de Meo vanta 30 anni di esperienza nel settore automobilistico. Laureato in Economia aziendale all’Università Bocconi, è stato nominato Bocconi Alumnus of the Year nel 2017.

Ha iniziato la carriera in Renault nel 1992, proseguendo in Toyota Europe, per poi entrare in Fiat, dove ha diretto i marchi Lancia, Fiat e Alfa Romeo, è stato a.d. di Abarth e direttore Marketing del gruppo.

Nel 2009 è passato al gruppo Volkswagen come direttore marketing; nel 2012 è entrato nel comitato esecutivo di Audi AG per vendite e marketing. Dal 2015 al 2020 è stato presidente di Seat e Cupra, membro dei consigli di sorveglianza di Ducati e Lamborghini e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Volkswagen in Spagna.

Dal 2020 è Ceo del gruppo Renault e, dal 2021, membro del consiglio d’amministrazione. Ha guidato anche il marchio Renault (2021-2023), presieduto l’Associazione dei costruttori europei di automobili (2023-2024), diretto Ampere (2023-2025) e fatto parte del Cda di Tim (2021-2022).