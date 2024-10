Luca Di Leo arriva in Brembo come direttore della Comunicazione

Brembo, azienda italiana di riferimento a livello globale nella progettazione e produzione di sistemi e componenti frenanti ad alte prestazioni per i principali produttori di auto, moto e veicoli commerciali, nomina Luca Di Leo direttore della Comunicazione. Dopo 15 anni come reporter e caporedattore per importanti media internazionali quali Reuters, Dow Jones, The Wall Street Journal e The Economist, Di Leo entra a far parte del gruppo Barilla nel 2012 come responsabile delle relazioni con i media. Nel 2021 assume il ruolo di head of Global Communications in Ferrero International in Lussemburgo, dove progetta e implementa la prima campagna di comunicazione aziendale globale. Dal 2020 Di Leo è anche direttore scientifico per l’European Institute of Innovation for Sustainability, con sede a Roma.