Luca Franchetti Pardo nuovo ambasciatore a Varsavia

La Farnesina rende noto che Luca Franchetti Pardo ha assunto oggi l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Varsavia. Nato a Washington e laureato in Scienze politiche all’Università di Roma “La Sapienza”. Il 13 febbraio 1989, in seguito ad esame di concorso, è stato nominato Volontario nella carriera diplomatica. Alla Farnesina ha prestato servizio presso la Direzione Generale degli Affari Politici. Il 1° luglio 1992 ha assunto come Secondo Segretario, poi Primo Segretario, ad Il Cairo e il 24 giugno 1996 come Primo Segretario commerciale, poi Consigliere commerciale, a Vienna. Rientrato al Ministero, ha prestato servizio presso il Servizio Stampa e Informazione e dal 26 aprile 2000 come Capo dell’Ufficio III dello stesso Servizio. Dal 2 gennaio 2002 ha ricoperto l’incarico di Consigliere a Tel Aviv e dal 3 ottobre 2005 di Primo consigliere alla Rappresentanza Permanente presso il Consiglio Atlantico a Bruxelles. Alla Farnesina ha prestato servizio presso la Direzione Generale dei Paesi dell’Europa con l’incarico di Capo dell’Ufficio III e alla Direzione Generale degli Affari Politici e di Sicurezza con l’incarico di Capo dell’Unità per la Federazione Russa, i Paesi dell’Europa orientale, del Caucaso e dell’Asia centrale. Il 17 gennaio 2012 è stato nominato Ministro a Washington, poi Ministro alla Rappresentanza Permanente presso l’Ue a Bruxelles e dal 27 dicembre 2016 è stato accreditato con titolo e rango di Ambasciatore quale Rappresentante presso il Comitato Politico e di Sicurezza dell’Unione Europea. Rientrato al Ministero, dal 2 marzo 2020 ha prestato servizio presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza con l’incarico di Vice Direttore Generale e Direttore Centrale per la Sicurezza.