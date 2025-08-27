Luca Montagnini direttore dell’area Informatica del gruppo Bcc Iccrea

Luca Montagnini assume il ruolo di Chief Information Officer (Cio), direttore dell’area Informatica e Digitale e delle strategie IT, del gruppo Bcc Iccrea, tra i principali gruppi bancari cooperativi in Italia. Montagnini subentra a Giorgio Crosina, nominato vicepresidente di Bcc Sistemi Informatici (SI), la società di Information & Communication Technology del Gruppo. Con oltre 20 anni di esperienza nella gestione dei sistemi IT inerenti al settore bancario e delle telecomunicazioni, Montagnini ricopre dal 2022 la carica di Cio di Credit Agricole Italia. In precedenza, è Deputy Cio e responsabile della direzione “Canali e Digital Banking” di Credit Agricole Italia, Cio Chief Information Officer in Veneto Banca e senior manager in Accenture.