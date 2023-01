Luca Passa nuovo direttore finanziario di Snam

Luca Passa è il nuovo chief Financial Officer (Cfo) di Snam. Lo comunica il gruppo in una nota, specificando che il manager arriva da Madrid. Qui, dal 2018 al 2022, è Cfo di Endesa e head of Administration, Finance and Control for Iberia per il Gruppo Enel. Una società in cui entra nel 2015 come head of Group Investor Relations. Passa inizia la carriera a Londra nel 1998, lavorando dapprima per Cantor Fitzgerald, poi in qualità di senior associate per Lehman Brothers. Successivamente è managing director per Morgan Stanley, dove dal 2003 al 2014 ricopre ruoli di crescente responsabilità tra Londra e Milano. Nel 2014 approda a Fincantieri come vice presidente.