Luca Romano direttore finanziario, Bauli punta su un top manager

Luca Romano è nominato chief financial officer (direttore finanziario) del Gruppo Bauli. Questo professionista si unisce così al team di top management, assumendo la responsabilità della gestione finanziaria del gruppo in un momento cruciale di rilancio della crescita sia sul mercato italiano che su quello internazionale.

Romano vanta una ricca esperienza professionale, avendo lavorato in precedenza presso importanti aziende come Campari Group, dove ha ricoperto ruoli di rilievo quali Cfo Americas e managing director Russia, e in aziende come PepsiCo e Unilever, dove ha ricoperto rispettivamente il ruolo di senior planning manager e di supply chain finance manager.