Luca Rotondi è il nuovo prefetto di Nuoro

Si è insediato ieri i il nuovo prefetto di Nuoro, Luca Rotondi. Napoletano, 56 anni, è stato nominato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Arriva da Napoli dove ha ricoperto l’incarico di viceprefetto vicario dopo varie esperienza maturate in Veneto, Piemonte, Calabria e Basilicata. “La nomina a Nuoro – ha commentato Rotondi che stamattina ha incontrato il sindaco della città, Andrea Soddu – è stata per me una bella sorpresa: questa terra non può non entusiasmare”.