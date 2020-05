Luca Scudieri e Gianluca Sada vincono il Golden A’Design Award grazie alla bici pieghevole in fibra di carbonio

“In questo periodo in cui dobbiamo ripensare la mobilità in chiave sempre più ecosostenibile, vincere un premio molto prestigioso nell’ambito del design per una bicicletta innovativa come Sada Bike è per noi motivo di grande soddisfazione”. È quanto dichiara Luca Scudieri, consigliere delegato di Tecno Tessile Adler (società del gruppo multinazionale leader nella componentistica automotive) nel ringraziare per il riconoscimento ottenuto nel campo del design assieme a Gianluca Sada e al team di Sada Bike, la speciale bicicletta pieghevole vincitrice del Golden A’Design Award. Progettata in alluminio, verrà realizzata in fibra di carbonio e commercializzata nei prossimi mesi. Tutti i materiali impiegati saranno rigorosamente made in Italy. Estremamente compatta e pieghevole, rappresenta oggi l’emblema dell’attenzione del Gruppo Adler verso una mobilità sempre più sostenibile, in un momento in cui è necessario ripensare le modalità di spostamento e i mezzi impiegati.