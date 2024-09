L’assemblea degli azionisti di Nexi, importante società PayTech italiana e membro del Ftse Mib, conferma la nomina di Luca Velussi come amministratore. Questa decisione segue la sua cooptazione da parte del Cda, avvenuta l’8 maggio scorso. L’incarico di Velussi continua fino alla scadenza naturale del mandato attuale, ossia fino all’assemblea in programma per approvare il bilancio d’esercizio del 31 dicembre 2024.