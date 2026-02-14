Luca Volpe: il mentalista italiano tra “Focus 100” e “The Sync Project”

Dalle grandi piazze finanziarie di Dubai e Londra, Luca Volpe, il mentalista italiano più famoso al mondo lancia una doppia sfida al mercato globale: un protocollo per il mindset d’eccellenza e un’esperienza digitale rivoluzionaria per le aziende.
Quando colossi del calibro di BMW, Amazon, LinkedIn e Qatar Airways necessitano di trasformare un evento in un asset strategico, si rivolgono a Luca Volpe. Oggi, il mentalista italiano per aziende più rinomato al mondo annuncia un duplice lancio destinato a ridefinire gli standard del settore corporate.
Focus 100: Il Manuale per il Dominio del Mercato
Il nuovo libro di Volpe non è un semplice testo, ma un sistema di precisione progettato per chi opera in contesti ad altissima pressione. “Focus 100” distilla trent’anni di successi globali in un protocollo per riprogrammare il mindset professionale. Attraverso strumenti come il “Contratto Mentale”, Volpe insegna ai leader a trasformare la distrazione in comando assoluto, rendendo il successo un risultato garantito e non una variabile.
The Sync Project: La Tecnologia incontra il Mistero
Parallelamente all’uscita editoriale, debutta “The Sync Project”, una frontiera tecnologica nel mentalismo aziendale. Superando il concetto di show tradizionale, questa esperienza trasforma ogni smartphone in sala – da 10 a 1500 partecipanti – in un ricevitore di pensieri sincronizzato. Totalmente personalizzabile con l’identità del brand, il progetto è lo strumento definitivo per lanci di prodotto e convention che puntano a una connessione collettiva senza precedenti.
“Nel business di alto livello, il caso non esiste,” afferma Luca Volpe. “Sia con il protocollo Focus 100 che con The Sync Project, propongo strumenti d’élite per eliminare le variabili e dominare la comunicazione“,
Luca Volpe, insignito della prestigiosa Gold Star dal The Magic Circle di Londra, si conferma il consulente più ambito dal jet set internazionale. La sua capacità di fondere intrattenimento psicologico e formazione d’alto impatto lo rende una figura unica per le board room delle multinazionali.