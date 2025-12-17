Lucantonio Paladino presidente della neonata Fepi, la Federazione degli enti privati di istruzione e formazione

Si è tenuta nella sede di Confcommercio Campania l’assemblea costitutiva della Federazione enti privati di istruzione e formazione. La Fepi nasce per dare rappresentanza agli Enti ed agli Istituti privati che svolgono attività libera di istruzione e formazione in Campania, un settore che solo nella nostra regione conta oltre 1000 imprese che fino ad ora non potevano contare su di un organismo di rappresentanza sindacale specifico.

L’assemblea ha eletto presidente per il prossimo quinquennio Lucantonio Paladino, attivo dal 1974 come docente ed organizzatore di attività corsuali ed esperto nelle questioni amministrative, fiscali e del lavoro del settore, facendosi altresì promotore di azioni volte ad ottenere dai Ministeri pareri favorevoli su agevolazioni che hanno poi portato alla semplificazione della gestione amministrativa, contabile e benefici fiscali, per gli enti gestori. Paladino sarà affiancato dal Consiglio direttivo composto da Georgia Forte, Leonardo Lettieri, Raffaele Nasti, Lidia Paternoster.

“L’obiettivo principale della Fepi– afferma Paladino – è colmare il vuoto di supporto e di rappresentanza del settore nei confronti delle Istituzioni nonché sindacali, rendendosi portatrice delle esigenze della categoria rappresentata e dell’utenza, nonché sostenere e difendere l’importanza del lifelong learning, quale risorsa insostituibile per lo sviluppo della persona e delle imprese”, “La Fepi – prosegue Paladino – intende contribuire alla definizione di politiche che favoriscano l’educazione permanente, incentrate su un quadro legislativo che regoli e supporti lo sviluppo del settore formativo, risorsa strategica ed imprescindibile per lo sviluppo del sistema Paese, in quanto la formazione continua permette di restare competitivi, adattarsi alle trasformazioni del mercato, migliorare produttività e innovazione e garantire la crescita professionale e personale. Nel mondo del lavoro odierno, caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e globali, la formazione continua è diventata una necessità imprescindibile. Non si tratta più solo di acquisire una qualifica iniziale, ma di mantenere e aggiornare costantemente le proprie competenze per rimanere competitivi e aggiornati, e migliorare le proprie motivazioni sul lavoro”.

“Dedicheremo particolare attenzione – conclude – al rafforzamento dei servizi e della consulenza per le imprese associate, tramite le sinergie con la tecnostruttura della Confcommercio Campania e con l’organizzazione periodica di meeting e seminari sulle tematiche gestionali, fiscali ed amministrative del nostro settore”.