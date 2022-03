Lucas Sigalas amministratore delegato di Minoan Lines (Gruppo Grimaldi)

Minoan Lines, società consociata del Gruppo Grimaldi, annuncia la decisione di Antonis Maniadakis di concludere il suo mandato di Amministratore Delegato della società cretese. Gli subentra l’attuale Vice Direttore Generale Lucas Sigalas. “Il presidente del Consiglio di amministrazione di Minoan Lines Emanuele Grimaldi e tutti i suoi membri – si legge in una nota del Gruppo – desiderano ringraziare Maniadakis per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi anni difficili alla guida della Società” e augurano al suo successore Antonis Maniadakis “il meglio per il suo nuovo incarico”.

Sigalas assumerà il nuovo ruolo al termine dell’Assemblea Annuale degli Azionisti di Minoan Lines che si terrà il prossimo 31 maggio a Heraklion. Maniadakis manterrà il suo incarico fino a questa data.