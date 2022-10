Lucca Comics al via. La rassegna approda sul metaverso con LuccaLand, città in versione medievale

Oggi parte Lucca Comics & Games 2022, la fiera del gioco, del fumetto e della cultura pop. Per l’occasione, su Coderblock, un metaverso online pensato anche per il business, è stata riprodotta la città in versione medievale, da esplorare da qualsiasi computer. Basta infatti aprire uno tra i browser Chrome, Firefox o Microsoft Edge e dirigersi sul server di Coderblock sulla piattaforma Discord, all’indirizzo https://discord.gg/paMsChXRxf, per accedere a LuccaLand, trasposizione virtuale della città toscana. Un ambiente dallo stile medievale da usare senza la necessità di indossare visori 3D. All’interno del mondo, i giocatori possono scegliere e personalizzare il proprio avatar, esplorare la cittadella, cimentarsi in diverse sfide, incontrare personaggi tra edifici in pietra, torri e ponti levatoi, e prendere parte all’avventura principale, portando in salvo la Dea Speranza, Hope, il tema dell’edizione 2022. I vincitori potranno aggiudicarsi anche una “land”, un terreno, nel metaverso di Coderblock. “Il Lucca Comics & Games 2022 è l’occasione giusta per aprire sempre più le porte del metaverso di Coderblock a un target vario, un pubblico di appassionati che, attraverso il gioco, potrà persino vincere una land in Nft, ovvero uno dei lotti di terra virtuale di Coderblock, di cui a breve apriremo le prevendite” ha spiegato Danilo Costa, Ceo e Founder di Coderblock.