Lucchesi nel Mondo, associazione in lutto per la scomparsa di Luigi Moscardini

La sede centrale dell’Associazione Lucchesi nel Mondo si unisce all’unanime cordoglio dei circoli e dei conterranei all’estero per la scomparsa di Luigi Moscardini, già Presidente dei Lucchesi nel Mondo dal 1981 al 1987. “La scomparsa di Luigi è per tutti noi, per tutti coloro che hanno avuto modo di incontrarlo e conoscerlo, una grande perdita – fa sapere l’Associazione -. Ci mancheranno la sua gentilezza, il suo sorriso così come la sottile ironia. Sempre pronto ad offrire un consiglio, ad incoraggiare ed a spronare con acute osservazioni, conservava intatta una parte sostanziale della memoria della nostra Associazione così come della Consulta dei Toscani all’estero, che guidò come Vice Presidente dal 1991 al 2000. Di lui conserverò i buoni consigli, l’amore per le comunità dei nostri emigranti, il sorriso con cui sempre mi accoglieva come quando, dopo ripetuti inviti, finalmente lo andai a trovare nella sua tanto amata Brucciano, dove mi accolse a braccia aperte così come aveva sempre fatto con gli amici cari”. Le comunità estere, informate della scomparsa, hanno già inviato molti attestati di cordoglio e parole di vicinanza alla famiglia di Moscardini.