Luce e gas: previsti aumenti in bolletta in autunno e per tutto il 2020

L’autunno che è alle porte si prospetta una stagione di rincari non solo in riferimento alle bollette di luce e gas, ma anche dei contratti telefonici, dei conti correnti bancari e delle pay tivù. Sono previsti rialzi anche sulle assicurazioni auto e moto e sugli abbonamenti per i servizi web. Un aumento medio che, secondo le indagini statistiche, interesserà i cittadini per una percentuale prossima all’8%, poco più del 4% per i single e del 4,29% per le famiglie. Una batosta che colpirà un po’ tutti i settori e che interverrà pesantemente sulle utenze, soprattutto sulla luce elettrica, che si prevede aumenti del +3,81% per i single e del +2,12% per le coppie, mentre le famiglie verranno interessate da un incremento del +1,60%. Qualche euro in meno invece costeranno in autunno le bollette del gas, ma il risparmio sarà relativamente ridotto, dato che i grandi consumi del metano dipendono dall’uso delle caldaie, che vengono solitamente accese più in là a ridosso dell’inverno.

Quali sono le previsioni sul prezzo di luce e gas nel 2020

La situazione autunnale non sembrerebbe affatto passeggera: con le attuali turbolenze sui mercati e le insicurezze politiche, l’unica certezza per il 2020 sembra essere l’aumento delle tariffe energetiche, sulle quali oltretutto pesano, oltre ai costi della materia prima, anche una serie infinita di balzelli. Gli oneri in eccesso, infatti, spesso vengono utilizzati per tappare le falle amministrative statali o calmierare gli aumenti imprevisti. E, per quanto la situazione attuale sia altalenante, almeno per quello che riguarda il settore risorse, le previsioni non sono incoraggianti. E ciò perché dalle stime si prevede un affondo che colpirà soprattutto le famiglie a basso reddito e quelle che rimarranno ancorate al regime di Maggior Tutela. Infatti, già da ora si prevede un aumento medio di 60 euro all’anno per la luce e di circa 20 euro per il gas. Scenderà, invece, di 20 euro circa per la luce e di 10 euro per il gas, il costo in bolletta per chi ha già approfittato delle offerte del Mercato libero.

La scelta dell’offerta di fornitura luce e gas migliore

A ben vedere, quindi, il passaggio al mercato libero diventa quanto mai necessario. Le opportunità non mancano e c’è anche la possibilità di accedere a offerte di luce e gas erogate da operatori come Acea, che propongono ai consumatori le condizioni del mercato all’ingrosso, solitamente riservate ai distributori, a fronte di un piccolo contributo mensile. Inoltre, si può anche consultare un comparatore di tariffe per capire quale fornitore offre le condizioni più adeguate alle necessità personali, come nel caso dei prezzi fissi per 12 o 24 mesi sulla componente energia, oppure degli sconti particolari sulle tariffe di tipo biorario o delle riduzioni a fronte di grandi consumi oppure ancora i bonus aggiuntivi sui servizi delle ditte convenzionate per risparmiare sugli acquisti. Ogni agenzia, che sia seria ovviamente, mette bene in chiaro le condizioni della propria offerta, stabilendo il costo della componente di base e le altre tariffe collegate. E non solo, perché è anche tenuta a dichiarare tutte le differenze delle proprie tariffe con quelle del Mercato a Maggior Tutela. Ricordatevi, infine, che le tasse imposte dall’ARERA sono uguali per tutti.