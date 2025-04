Luchè raddoppia: dopo lo stadio, un tour estivo per portare il rap in tutta Italia

Dopo l’annuncio del tanto atteso concerto allo Stadio Diego Armando Maradona il prossimo 5 giugno 2025, Luchè è pronto a portare il suo rap in giro per l’Italia con il LUCHÈ SUMMER TOUR. L’artista napoletano sarà protagonista sui palchi dei principali festival estivi, con un gran finale previsto per il 15 settembre all’Unipol Forum di Milano.

Questo ritorno al Forum è particolarmente significativo dopo il successo travolgente dell’ultimo tour, che ha visto Luchè incendiare la venue milanese con la sua energia inconfondibile. Il “Summer Tour” promette di regalare al pubblico concerti indimenticabili, attingendo alla sua imponente discografia che lo ha consacrato come uno dei pilastri della scena rap italiana.

Nel frattempo, Luchè ha fatto sentire la sua presenza anche con nuova musica. Il suo ultimo singolo, “Anno Fantastico”, in collaborazione con Shiva e Tony Boy, ha conquistato le classifiche in brevissimo tempo, raggiungendo la seconda posizione nella Top 50 Italia in sole 24 ore e mantenendosi stabilmente nella Top 10 FIMI dal suo debutto, confermando ancora una volta la sua forza e il suo impatto.

Il LUCHÈ SUMMER TOUR, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, toccherà diverse località italiane:

5 giugno – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

22 luglio – TERMOLI (CB) – TERMOLI SUMMER FESTIVAL c/o Arena del Mare

24 luglio – ROMA – ROCK IN ROMA c/o Ippodromo delle Capannelle

8 agosto 2025 – RICCIONE (RN) – VERSUS FESTIVAL c/o Parco degli Olivetani

16 agosto – GALLIPOLI (LE) – Raffo Parco Gondar

21 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

29 agosto – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) – Castellammare Music Fest c/o Piazzale Porto Nuovo

4 settembre 2025 – EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL c/o Parco di Serravalle

15 settembre 2025 – ASSAGO (MI) @ Unipol Forum

I biglietti per il tour estivo saranno disponibili in prevendita a partire da domani, venerdì 4 aprile, alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 9 aprile alle ore 14:00. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito di Vivo Concerti: http://www.vivoconcerti.com/.

Si ricorda che i biglietti per il concerto allo Stadio Diego Armando Maradona, parte del programma “Napoli Città della Musica – Live Festival 2025”, sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Questo nuovo tour imperdibile segue l’annuncio dello storico evento allo Stadio Maradona e i due concerti sold-out della scorsa estate in Piazza del Plebiscito, dove Luchè, insieme a Ntò, ha ripercorso gli anni d’oro dei Co’Sang, portando sul palco i brani che hanno segnato la storia del rap italiano e il loro ultimo acclamato album “DINASTIA”.