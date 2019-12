Luci di Natale, senza interpretazione sono solo stranezze luminose

C’era una volta il Natale. E quella volta, unica durante l’anno, le città amavano essere decorate in maniera festosa per aiutare la gente comune ad immedesimarsi in un clima gioioso qualunque fosse il suo credo, qualunque fosse il suo regime di vita. Natale era festa di regali e festicciole per alcuni, era una sacra ricorrenza per chi aveva scelto di appartenere ad una religione, era sinonimo di vacanza al mare o in montagna per altri. Il 25 dicembre è segnalato sui calendari di ogni nazione col colore rosso che indica la festa. Abeti più o meno grandi, veri o sintetici, presepi più o meno artigianali, tante decorazioni ognuno faceva ciò che riteneva. Lucine coloratissime e festose riempivano le strade d’allegria nelle buie serate dei giorni più corti dell’anno. Non solo in Italia. Poi fu Salerno e le luci d’artista. Si comprese che invece di vendere i piccoli oggetti che servivano a decorare e a illuminare, si poteva vendere la città decorata. Incremento di turismo, di vendite, d’immagine. Fiat lux e luci furono. L’idea era buona e anche i suoi effetti, visti i risultati entusiasmanti a Salerno si scelse di far propria l’idea e anzi competere per grandiosità: Napoli s’inventò la sfida e decise di partecipare alla singolar luminosa tenzone. Ogni anno un tentativo, ma mentre Salerno riuscì a costruire lo specifico turismo delle luci d’artista, Napoli di anno in anno non ha mai avuto particolari exploit per le sue strade decorate a festa e per le trovate più o meno artistiche messe in campo. Non c’era un filo conduttore, non raccontavano una storia, non esaltavano il sentimento natalizio dello stupore. Interpretando il titolo della manifestazione salernitana “luci d’artista”, a Napoli si è scelto proprio un artista d’ultimissima generazione per rendere uniche e indimenticabili strade che di fatto lo sono già di per sé, grazie a tutte le emergenze architettoniche ed artistiche di cui sono disseminate. Certo, e se moltiplichi il bello per il bello ottieni il bello al quadrato. È la matematica baby. Ecco dunque comparire il progettone: sedici chilometri di strade con disegni di luce, 14 piazze, un parco pubblico, 5 chiese, la Galleria Umberto e Palazzo San Giacomo: -venghinosiorivenghino- 450mila euro, un prezzaccio, compresi i 23mila euro per la corrente elettrica e 77mila euro tra tasse e imposte. Quisquilie e pinzillacchere. Napoli ringrazia i turisti che pagano l’obolo per avere il piacere d’entrare e soggiornare in città, a cui carico sono state messe queste spese. I soldi sono infatti prelevati dal gruzzolo derivante dall’obolo versato per ogni soggiorno in città. Chiaia poi, ha luci di vero artista. Lello Esposito. Da circa trenta anni, lavora sui simboli della città di Napoli: Pulcinella e la sua maschera, l’uovo, il teschio, il vulcano, il cavallo, San Gennaro e il corno nelle varie possibili trasformazioni. Applausi. Onore e gloria a lui. Le luci di Natale però non sono solo per intellettuali colti e strutturati. Devono colpire anche la gente comune, i bambini, i turisti. E se sono opera d’artista devono manifestarsi come tali. I simboli della città: la sirena, San Gennaro, Pulcinella non hanno connessione alcuna col Natale. Un ex, ex della prima Repubblica avrebbe commentato: che c’azzecca.

Piccole opere luminose navigano nel cielo buio e vuoto di Chiaia. Ah Pacioli e le divine proporzioni. I principi base della tecnica dell’illuminazione raccomandano la proporzione tra gli spazi e la fonte luminosa. L’artista è artista, ma illuminare le strade d’arte è una cosa diversa, un altro lavoro. Se poi questa illuminazione deve avere un sentore natalizio allora che il Natale sia riconoscibile. Alberelli, palline e stelline sono banalmente un simbolo dei giorni della natività insieme a pastori, stelle comete e presepi. Di certo l’artista avrà un suo artistico modo di manifestarle ai più. E allora che si adoperi. I più, che non sono solo napoletani dei quali si presuppone, a qualche ignoto titolo, la conoscenza delle tematiche dell’artista Esposito, si trovano così un piccolo cielo costellato di astrusi segni che non hanno la riconoscibilità delle linee di Longobardi o di Tatafiore, di Jodice o di Biasiucci, per citare solo alcuni, e che non riescono ad essere decodificate e poi legate al Natale, con tutte le conseguenze emozionali, e commerciali che questo comporta. Il processo d’interpretazione deve essere offerto come un tema svolto: facilmente comprensibile e dipanabile da tutti grazie alla capacità di provocare emozione, autoidentificazione, memoria. Ancora una volta il Natale delle decorazioni napoletane manca dell’unica vera tessera che nel mosaico generale determina il successo: l’interpretazione.