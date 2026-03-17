Luci e laser medicali: quando la dermatologia diventa terapia

La pelle racconta molto della salute, dell’età e dello stile di vita di una persona. Alterazioni visibili o funzionali possono incidere sull’autostima e sul benessere complessivo. In questo contesto, le tecnologie basate su luci e laser medicali stanno trasformando la dermatologia, non solo per motivi estetici ma anche clinici: dal trattamento delle discromie e delle cicatrici dolorose al supporto in alcune patologie croniche, le soluzioni disponibili oggi sono sempre più precise e personalizzabili.

Non solo estetica: luci e laser come strumenti terapeutici

Secondo la Prof.ssa Stefania Guida, professore associato di Dermatologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e membro del direttivo SIDeMaST, luci e laser non sono strumenti standard, ma complessi atti medici. “Parlare genericamente di ‘fare il laser’ è fuorviante: esistono tecnologie diverse, con indicazioni differenti”, sottolinea.

Questi strumenti possono trattare cicatrici atrofiche, ipertrofiche o cheloidee, discromie, lesioni vascolari, fotodanneggiamento, alcune condizioni precancerose superficiali, acne, rosacea, idrosadenite suppurativa e onicomicosi, integrando o sostituendo altre terapie.

Diagnosi dermatologica: il primo passo indispensabile

La Prof.ssa Guida ricorda che ogni trattamento deve partire da una valutazione clinica accurata, eventualmente supportata da dermoscopia o tecniche avanzate come microscopia laser confocale e tomografia a coerenza ottica. “Lesioni che appaiono come semplici macchie o escrescenze possono avere origini diverse: non tutte sono trattabili con luci e laser. La diagnosi corretta permette di scegliere il percorso terapeutico più sicuro e personalizzato”.

Follow- up e valutazione dei risultati

Accanto ai laser, strumenti di imaging digitale, tridimensionale o multispettrale consentono di monitorare oggettivamente pigmentazione, vascolarizzazione e texture cutanea, ottimizzando i protocolli e seguendo l’evoluzione del paziente nel tempo.

Sicurezza e appropriatezza clinica: le parole chiave

Secondo la Prof.ssa Guida, “i trattamenti con luci e laser medicali sono atti medici: diagnosi, scelta della tecnologia, parametrizzazione personalizzata, gestione pre- e post-trattamento e follow-up sono imprescindibili”. La formazione specifica è essenziale per ridurre rischi e complicanze, che rimangono rare se le procedure sono eseguite da personale qualificato.

Innovazione con responsabilità

Luci e laser medicali rappresentano oggi una risorsa straordinaria per migliorare aspetto, funzionalità e benessere della pelle, a patto di un approccio medico esperto e rigoroso. La combinazione di innovazione, sicurezza e appropriatezza clinica rimane la chiave per ottenere risultati efficaci e duraturi.