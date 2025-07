Luci puntate sul fashion gold party: villa Flavia, a Trecase, ospita l’evento

Si alza il sipario sulla nuova edizione del Fashion Gold Party 2025, l’attesissima manifestazione ideata ed organizzata da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, e dall’artista Nicola Coletta. Il prossimo 18 luglio, a partire dalle ore 19.30, nell’incantevole Villa Flavia Ricevimenti, accogliente struttura per eventi e ricevimenti, situata a Trecase (Na), in Via Cantinelle, 39, immersa nel verde del Parco Nazionale del Vesuvio, si terrà l’attesissima kermesse, condotta da Emanuela Gentilin, giornalista Mediaset, vestita per l’occasione da Mersì Couture, e Nicola Coletta, top model e attore, vestito da Falco Boutique. Una serata all’insegna della moda, della musica e del divertimento: si parte con un esclusivo Cocktail di benvenuto, si prosegue con il red carpet, le interviste, le sfilate e le premiazioni. Tanti i prestigiosi riconoscimenti, realizzati a mano dal vasaio vietrese Benvenuto Apicella, che saranno conferiti a personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo, della televisione e del cinema, molti di loro giovani, promettenti e talentuosi, provenienti dalla PM5 Talent di Giuseppe Mastrocinque: Mirodimare, nome d’arte di Mirko Della Vecchia, musicista, attore, autore della colonna sonora “A vita mia” per il corto “A domani”, diretto da Emanuele Vicorito, interprete del film “Je so Pazzo” su Pino Daniele; Christian Chiummariello, napoletano, sulle scene dal 2019 con i corti “Tarantella” e “La Parete”, con i film “I fratelli De Filippo”, “Gli Attassati”, “Napoli New York” e “Uonderbois”; Enza Barra, attrice napoletana di cinema, teatro e televisione, spalla prediletta di Benedetto Casillo, interprete dei film “Achille Tarallo”, “La Parrucchiera” e delle serie televisive “La Squadra”, “Un posto al sole”, “Gomorra La serie 3” e “Piedone – Uno sbirro a Napoli”; Mario Zinno, cantante, attore, musicista, presenza quasi fissa al teatro Bellini con Tato Russo, protagonista del giovane Leonardo nella produzione americana “Francesco, il musical”, con notevoli esperienze a fianco di prestigiosi registi, attori e musicisti, attualmente è a teatro con “Masaniello” e nella serie comedy “Pesci Piccoli”; Catello Buonocore, originario di Castellammare di Stabia, formatosi presso la Scuola di Cinema “La Ribalta”, con un curriculum di tutto rispetto come le serie “Generazione 56k” e “Uonderbois”, e i film “È stata la mano di Dio”, “Criature” e “Avemmaria”; Vito Amato, giovane attore napoletano, ma con già importanti esperienze alle spalle come “Un Posto al Sole”, “Mina Settembre”, il corto “Buddy”, tanto teatro e il daily drama “Il Paradiso delle Signore” con il suo personaggio rivelazione dell’anno, il poliziotto Mimmo Burgio; Rosanna Cacio, conduttrice, inviata Rai, giornalista musicale, dal 2003 una delle inviate principali de “La vita in diretta” su Rai 1, mentre dal 2024 è passata a “La volta buona” con Caterina Balivo; Daniela Ioia, attrice di televisione, teatro e cinema, tra i suoi lavori “Gomorra 4” e “Gomorra 5”, “I bastardi di Pizzofalcone”, “Mare Fuori 3” e “Un Posto al Sole” con il personaggio di Rosa Picariello, che le ha dato una grandissima popolarità. Tra i premianti avremo gli attori Melissa Caturano, Gennaro Filippone e Maddalena Stornaiuolo, presenti anche vari professionisti nel settore della moda, dello spettacolo, fashion blogger e influencer. Nel corso della serata le gettonatissime sfilate tra abiti, gioielli e borse: Mersì Couture di Maria Longobardi, che ama fondere le sue passioni, creando delle vere opere d’arte, capi sartoriali, esclusivi ed elitari, fatti a mano, con materiali di qualità, capaci di valorizzare ogni singolo soggetto; l’Accademia SITAM Napoli, scuola di alta formazione sartoriale con corsi di modellista, taglio e cucito, l’uso avanzato di macchine per cucire industriali, le tecniche di taglio di precisione, la conoscenza dei tessuti e delle loro proprietà, l’arte della drappeggiatura, le tecniche di finitura a mano e competenze nel campo del design creativo e della moda sostenibile; Costumi Nusca… mise da Mare, una speciale, unica ed elegante collezione di costumi sartoriali, presentata dall’Ufficio Stile Giovanna Panico, una collezione per donne che scelgono esperienze esclusive, dedicata a Nunzia Scarpato, la mamma della stilista; le magliette di Sara Zinco, che, grazie al suo motto, “Grinta e Stile”, riesce a convivere con la LGS, una rara e grave forma di Encefalopatia epilettica farmaco-resistente, e a svolgere la sua attività di stilista; Cristian Guarino Atelier, originario di Mirabella Eclano, un appassionato creativo, uno stilista versatile ed empatico, ispirato dalla moda parigina, con i suoi capi unici, sartoriali, rifiniti a mano; Benedetta Danieli beachwear con la sua linea di costumi da bagno 100% Made in Italy, nata dalla passione di tre fratelli, che cercano di perfezionare la vestibilità e l’immagine dei loro prodotti originali e curati in ogni minimo dettaglio; Giovanna Panico caftan designer con la sua visione unica e innovativa della moda grazie a quattro parole chiave: Leggerezza, Unicità, Haute Couture – i suoi kaftan sembrano essere delle opere d’arte – Alterità in quanto i suoi kaftan sembrano essere un modo per esprimere la propria individualità, creatività e diversità; Emanuela Alfieri, Fashion Designer e Docente di Moda, con una lunga gavetta alle spalle tra Roma, Milano, Londra, per i suoi capi sartoriali, personalizzati e unici, prende ispirazione dalla ricerca del bello e dal mondo perfetto dell’architettura; Angels Store, che offre ad ogni donna la possibilità di esprimere la propria unicità con eleganza e raffinatezza grazie a capi di qualità, dal look casual a quello più sofisticato; il brand Cortese, fondato nel 2020 da Antonella Cortese, creativa e appassionata di moda, che si è ispirata alla Costiera Amalfitana e alla Penisola Sorrentina, il turchese del mare cristallino, il giallo dei limoni locali, le maioliche, gli oleandri e i colori dei piccoli porti sono le basi delle sue ispirazioni, eleganti, raffinate ed eccellenti, che l’hanno portata a lanciare la sua linea di borse e di accessori; Lauré gioielli di Laura Di Gennaro, stilista e designer di gioielli (e non solo…), attenta ai dettagli, la sua collezione Istinto racchiude creazioni personalizzate, versatili, uniche, originali, fatte di pietre dure, cristalli Swarovski e materiali naturali; la moda macramè della merlettaia Giovanna Castiglia, nome d’arte Miree’, esperta artigiana di Monte di Procida, appassionata dell’arte del Ricamo e del Macramè, arte Araba del XIII secolo, vincitrice, nel 2024, del Primo Premio per la realizzazione del Gioiello Macramè attualmente esposto nel museo di Macramè a Castelgomberto Vicenza, nel Palazzo Barbaran e di altri riconoscimenti. Il trucco e il parrucco saranno curati da Fmix Hairdressing per le donne, un centro di formazione di alta qualità grazie agli insegnamenti di seri professionisti con esperienze pluriennali, competenze specializzate e un approccio didattico innovativo, e da Xenon Group per gli uomini, coadiuvati dall’hair style di Rosa Biondelli con la sua creatività e originalità. Partner ufficiali: il Digital Sharing CEO di Marco Di Falco, esperto in Communication Marketing & Management, punto di riferimento per Artisti e Professionisti, che ha al suo attivo importanti collaborazioni, consulenze con risultati ragguardevoli; Inseparabile Event di Gennaro Angellotto, che donerà un bracciale o una cavigliera, personalizzati e saldati a laser in argento o acciaio, a tutti gli intervenuti; Pompei Rent, “la soluzione al tuo servizio” con l’esposizione delle sue macchine, le degustazioni di Babà Re, finissimo liquore alla crema di rum e pezzi di babà, by Terre Pompeiane; La Delizia, Gelateria Artigianale dal 1978, con la sua torta gustosissima preparata dal pasticciere Francesco Balestra; Flowers di Eleonora Colantuono, wedding, balloon art, caramellate, confettate, piante e fiori, che curerà gli allestimenti di Villa Flavia. Le coreografie saranno curate da Stefania Maria, mentre l’ufficio stampa è gestito dal giornalista Antonio D’Addio, foto ufficiali di Fotografi Burrone di Vincenzo Burrone. Media partner Tele Club Italia, che seguirà interamente l’evento con interviste e servizi giornalistici, e Lo Strillo. Al termine un ricco buffet offerto dalla struttura.

Dress Code: Elegante

Ingresso solo con invito