“Luci su Napoli”, Fondazione Banco dell’Energia e Teatro di Napoli illuminano il San Ferdinando con una serata-evento

In occasione del 40° anniversario della scomparsa di Eduardo De Filippo e del 70° anniversario della riapertura del Teatro San Ferdinando, Fondazione Banco dell’Energia in collaborazione con Teatro di Napoli – teatro nazionale e A2A, offre alla città di Napoli un’inedita serata-evento: Luci su Napoli, un omaggio alla musica e al teatro partenopei e alla figura centrale di Eduardo De Filippo.

Lo spettacolo si terrà lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 19:30 presso il Teatro San Ferdinando, simbolo della tradizione teatrale napoletana. La serata si articola in due momenti. Eduardo, per amore del gelo, uno spettacolo teatrale che – con la produzione dell’Ente Teatro Cronaca, a cura di Claudio Di Palma e i testi del drammaturgo Fabio Pisano – esplora tre aspetti centrali della vita del drammaturgo napoletano, attraverso tre monologhi: il San Ferdinando, ripercorrendo il suo desiderio di trasformare un rudere sfregiato dalla guerra in un luogo imprescindibile per la sua città; il Fascismo, raccontando del suo rapporto col regime, durante gli anni forse decisivi per la sua carriera, della sempre più viva intolleranza, e di ciò che resta. I De Filippo, Luca, Titina, Peppino, una parte di sé, la più importante, quel sé che è stato artefice e protagonista di una grande magia. L’interpretazione è affidata al talento di Chiara Baffi, Luciano Giugliano, Luca Iervolino, Ciro Riccardi, con Francesca Cercola, Vincenzo D’Ambrosio, Valentina Martiniello. Successivamente, il pubblico potrà assistere al concerto Napoli e Jazz, un live che verrà rappresentato per la prima volta in un Teatro, dopo l’anteprima per Piano City Napoli, dove rivivono le melodie dei più celebri compositori partenopei, nell’appassionata interpretazione di Peppe Servillo e nelle accese note del pianoforte di Danilo Rea. Questo momento musicale è pensato per creare un ponte tra la tradizione e l’innovazione, unendo generazioni diverse di ascoltatori e appassionati. L’evento è quindi un omaggio a Eduardo, al suo impegno sociale e culturale, e al Teatro come veicolo di riflessione su temi universali come la famiglia, la giustizia sociale e l’identità napoletana. Il Teatro San Ferdinando è un simbolo vivo di tradizione e innovazione, un luogo dove la memoria storica si intreccia con le nuove generazioni di artisti e spettatori. L’incasso della serata sarà devoluto a sostegno delle attività di Banco dell’Energia, impegnato a sostenere le persone in difficoltà economica e sociale, affrontando il grave problema della povertà energetica, con una donazione minima di 15 euro. Questa iniziativa rientra nel più ampio progetto Teatri del Gruppo A2A, impegnato nella promozione culturale e sociale attraverso il teatro. A2A sostiene infatti i teatri dei territori a cui il Gruppo è storicamente legato – come Brescia, Bergamo e Milano – e favorisce la raccolta fondi a sostegno del Banco dell’Energia. A2A porta ora il progetto anche in altre città italiane iniziando da Napoli, per omaggiare la sua cultura e le sue tradizioni con un evento che unisce teatro, musica e solidarietà.