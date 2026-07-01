Lucia Altucci prima rettrice della Vanvitelli, eletta con il 97,1% dei voti

Lucia Altucci sarà la prima rettrice dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Si sono concluse oggi le votazioni per il rinnovo della più alta carica dell’Ateneo, con un’ampia partecipazione: ha votato circa l’89% degli aventi diritto.

La professoressa Altucci ha ottenuto il 97,1% delle preferenze, un risultato che la proietta alla guida dell’ateneo a partire dal 1° novembre 2026.

Professoressa ordinaria di Patologia generale presso il Dipartimento di Medicina di precisione della Vanvitelli, Lucia Altucci è un’oncologa di fama internazionale e figura di riferimento tra i Top Italian Scientist (Tis) nel settore delle Biomedical Sciences. Le sue ricerche sono considerate pionieristiche nel campo dell’epigenetica applicata allo studio e alla cura dei tumori.

Nel suo intervento dopo l’elezione, la nuova rettrice ha ringraziato la comunità accademica per la fiducia ricevuta, sottolineando come il risultato rappresenti “il punto di partenza di un impegno collettivo”. Ha ribadito la volontà di costruire un ateneo “più forte, aperto, autorevole e capace di generare opportunità”.

Al centro del programma, il rafforzamento del capitale umano, della qualità della formazione e della ricerca, insieme a una spinta sull’innovazione e sulla semplificazione dei processi interni. Prevista anche una forte attenzione alla trasformazione digitale e al miglioramento dei servizi.

La visione tracciata punta a una Vanvitelli più partecipata e inclusiva, con il coinvolgimento di docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, e con un ruolo sempre più centrale nel Mezzogiorno e nel Paese, anche attraverso l’attrazione di talenti e il consolidamento delle reti internazionali.

“Ascolto, responsabilità, coraggio nelle scelte e visione”, ha concluso Altucci, delineando l’approccio del suo mandato.

Amelia Forte (Fi): Un risultato storico

“Lucia Altucci è la nuova rettrice dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Un’elezione che segna un passaggio storico per l’ateneo, dal momento che si tratta della prima donna alla guida dell’istituzione accademica casertana“. Ad esprimere le proprie congratulazioni è Amelia Forte, coordinatrice provinciale di Forza Italia Caserta, che sottolinea il valore simbolico e accademico della nomina.

Un risultato definito “storico”, che colloca la professoressa Altucci tra le poche donne attualmente ai vertici del sistema universitario nazionale. Un traguardo che, oltre al riconoscimento del suo profilo scientifico e professionale, rappresenta anche un segnale di cambiamento per la comunità accademica del territorio.

Forte evidenzia come l’elezione premi una figura di “grande competenza, passione e dedizione al mondo della ricerca e della formazione”, capace di incarnare i valori di merito, innovazione e competenza.

Secondo la coordinatrice provinciale, sotto la guida della nuova rettrice l’Ateneo Vanvitelli potrà consolidare il proprio ruolo di eccellenza nel Mezzogiorno, rafforzando didattica, ricerca e rapporto con il territorio.

Le congratulazioni si chiudono con l’augurio di buon lavoro alla nuova rettrice, con la convinzione che saprà interpretare il mandato con autorevolezza e visione.