Lucia Arienti tra i 95 nuovi partner di Goldman Sachs

Lucia Arienti è nominata tra i 95 nuovi partner di Goldman Sachs per la classe del 2024, un prestigioso riconoscimento riservato ai professionisti d’eccellenza della banca d’investimento globale. Basata a Londra, Arienti è a capo della divisione Prime Distribution Emea, dove offre servizi chiave agli hedge fund per la gestione del rischio, il monitoraggio dei portafogli e la gestione della liquidità. Entrata in Goldman Sachs nel 2002 come analista nel team di Prime Brokerage Sales, Arienti ha progressivamente scalato le gerarchie fino a diventare Managing Director nel 2012. Con oltre vent’anni di esperienza, è oggi una figura di riferimento nella distribuzione e gestione del rischio per hedge fund in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea). Arienti è inoltre membro del consiglio di amministrazione di Place2Be, un’organizzazione no-profit che promuove la salute mentale nelle scuole del Regno Unito.