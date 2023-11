Lucia Dello Russo prima donna alla presidenza dell’Unione Italiana Cooperative

Lucia Dello Russo è la nuova presidente dell’Unione Italiana Cooperative. La sua elezione, all’unanimità e per acclamazione, avviene il 18 novembre nel corso del IV congresso nazionale organizzato a Roma all’hotel Quirinale. E’ la prima donna a ricoprire questo ruolo. Tanti i temi al centro dell’assise di Unicoop: dalla cooperazione sostenibile alla lotta contro le false cooperative. “Tra le iniziative prioritarie per rafforzare le nostre associate vi è in primo luogo il contrasto alla falsa cooperazione avviando una collaborazione con il ministero delle Imprese per il ripristino dei presidi di legalità e la difesa dell’occupazione”, spiega la neo presidente.