Il napoletano Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028. L’ormai ex presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak ha ottenuto 47 voti durante il 309esimo Consiglio Nazionale del Coni battendo l’altro candidato di punta Luca Pancalli che ha ricevuto 34 voti dal Consiglio. Il nuovo presidente nasce a Napoli, dove al Circolo Nautico Posillipo impara a nuotare e ad andare in barca a vela. A quindici anni lascia le coste della Campania per trasferirsi a Milano dove comincia a praticare la canoa. Da lì, un passo alla volta, arrivano le prime vittorie. Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro lo arruola e da quel momento arrivano la maglia azzurra, le Nazionali, e la partecipazione alle Olimpiadi di Montreal 1976. Oltre allo sport, Buonfiglio intraprende anche un’importante carriera nel settore assicurativo e bancario, fino a ricoprire il ruolo di Direttore Centrale Corporate in Ras/Allianz. Questa esperienza contribuisce alla crescita delle sue conoscenze dirigenziali poi messe in pratica anche nello sport. Buonfiglio nel corso della carriera ricopre ogni ruolo possibile: da atleta a tecnico, da consigliere a vicepresidente, fino alla Presidenza della Federazione Italiana Canoa Kayak. All’inizio del suo mandato, la Federazione contava 5.500 tesserati, un bilancio in rosso e poche prospettive. Oggi supera i 20.000 tesserati, e vanta un bilancio solido e sano, un centro federale finanziato dal Pnrr e tanti Campioni Olimpici. Il 22 dicembre 2023 riceve il Collare d’Oro al Merito Sportivo. Nel corso della carriera ricopre anche l’incarico di Vicepresidente dell’International Canoe Federation. In Italia è stato Vicepresidente del Coni durante il primo mandato di Giovanni Malagò, e ha rappresentato il Coni ai Giochi Paralimpici di Sochi. Ora guiderà il Comitato olimpico nazionale italiano