Luciano Di Tizio, cambio alla presidenza del Wwf Italia

Luciano Di Tizio è il nuovo presidente del Wwf Italia. Di Tizio, già vice presidente, è nominato dal consiglio nazionale. Prende il posto dell’imprenditrice sarda Daniela Ducato, che si dimette a meno di due mesi dalla sua nomina per motivi personali. Di Chieti, laureato in Filosofia, Di Tizio dopo un’esperienza nel campo della scuola opera per molti anni come giornalista professionista. Si occupa di ambiente da sempre, con numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sulla piccola fauna. Socio Wwf dal 1992 e guardia volontaria ittica-ambientale, è delegato del Wwf Abruzzo per 7 anni. E’ attuale vice presidente della Societas Herpetologica Italica.