Luciano Ligabue in tour nei teatri col figlio: L’emozione più grande

Il 21 giugno 2025 a Campovolo sarà “La notte di Certe notti”

Milano, 11 ott. (askanews) – In spazi intimi, nei palazzetti e nell’enormità di Campovolo, Luciano Ligabue mette sempre tutto se stesso nei live. Fino al 27 novembre sarà in tour sempre con una scaletta diversa nei teatri ma con una novità per lui davvero importante.”L’emozione più forte, ovviamente, è quella di suonare con mio figlio. Per molti veniva visto come un azzardo, invece sapevo benissimo che, in un’epoca di “familismo”, potevo contare su un “familismo meritocratico”, perché so quanto Lenny sia bravo alla batteria (lui ha inciso tutte le tracce di “Dedicato a noi”). Abbiamo fatto una prova generale che mi ha confermato tutto questo: è stato capace di padroneggiare un’emozione che aveva anche lui, gestendo benissimo le dinamiche sulla batteria, che era la preoccupazione più grossa. Adesso non vedo l’ora di rivivere questa emozione, magari anche con un po’ meno di ansia, nei concerti a venire. Sono molto contento che lui abbia ottenuto tutte le conferme che servivano, perché per molti era “il figlio di Luciano”, ma sono sicuro che li convincerà tutti, uno a uno, durante questo tour. Per il resto, il tour teatrale ci permette di essere più capaci di concentrarci sulle sfumature”.Ma nel futuro c’è il ritorno nel luogo più amato. Il 21 giugno 2025 sarà “La notte di Certe notti”, un grande evento per festeggiare una serie di anniversari importanti: i 30 anni di “Certe Notti” e di “Buon compleanno Elvis” e i 20 anni dal primo concerto a Campovolo. Un grande ritorno.”Ogni volta ci siamo sentiti responsabili di dover alzare l’asticella sempre di più. Siamo rimasti spiazzati da quello che è successo la prima volta: nessuno si immaginava che sarebbe capitato quello che è successo vent’anni fa, che venisse così tanta gente da battere addirittura il record europeo di paganti. Da lì in poi c’è stata sempre più la voglia di far sì che tutto quello che succedeva attorno al concerto fosse una sorta di festa nella festa. Ogni volta cerchiamo di alzare l’asticella e di offrire più servizi possibili e, soprattutto, di offrire un concerto che sia sempre migliore. E sarà l’obiettivo anche di questa volta”.