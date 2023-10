Lucio Amelio: al Maxxi e sulla Rai il film prodotto da Azzolini sul grande gallerista napoletano degli anni ’80

Sabato 28 ottobre sarà presentato in anteprima alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma il film Lucio Amelio di Nicolangelo Gelormini, prodotto da Davide Azzolini per Dazzle Communication: Napoli e l’arte contemporanea arrivano al MAXXI con la proiezione del film dedicato ad una tra le personalità italiane più dirompenti nel mondo dell’arte contemporanea, pioniere delle nuove correnti della seconda metà Novecento. A dicembre 2023 il film andrà in onda su Rai5 e RaiPlay.

Lucio Amelio ha rappresentato una figura fondamentale per la scena artistica internazionale: è stato lui che nel 1980 ha messo Andy Warhol, il maggior esponente della pop art americana, in contatto con l’artista tedesco Joseph Beuys; ed è stato lui che, solo pochi mesi dopo questo memorabile incontro, ha riunito i più famosi artisti visivi del mondo a Napoli, colpita dalle conseguenze di un terribile terremoto.

In quell’occasione, i più grandi nomi dell’arte mondiale hanno rappresentato la tragedia e dato il loro apporto alla ricostruzione, creando il documento di un’epoca: la mostra “Terrae Motus”. Amelio è stato il deus-ex-machina e il genio: il mago che ha reso possibile l’impossibile. Questo documentario lo racconta.

Attraverso le interviste dirette e il materiale d’archivio, Lucio Amelio indaga lo spirito cangiante di Lucio: da un lato l’anfitrione devoto agli artisti, il precursore di nuove tendenze, il propugnatore delle teorie e il centro del dibattito poetico; dall’altro il businessman e genio partenopeo che ha colto le occasioni e letto la realtà per conquistare il mondo con Napoli e far conquistare Napoli dal mondo.

“Lucio Amelio”, diretto e montato da Nicolangelo Gelormini, è prodotto da Davide Azzolini, Dazzle Communication in collaborazione con Archivio Amelio Santamaria, con il contributo di Ministero della Cultura – DG Cinema e Regione Campania – e Film Commission Regione Campania.