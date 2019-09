Lucio Aprile si insedia alla guida della Questura di Forlì

Lucio Aprile è da oggi ufficialmente il nuovo questore di Forlì-Cesena. Originario di Napoli (“Posillipo”, ci tiene a precisare), 57 anni, sposato con una collega, un figlio, il questore Aprile, che in precedenza ha guidato la questura di Belluno dopo una lunga carriera in polizia che lo ha visto operare in mezza Italia, conosce bene il territorio affidatogli. “In passato, quando ero al lavoro nella questura di Ravenna – ha spiegato ai giornalisti – ho deciso di venire a vivere stabilmente con la mia famiglia a Forlì. Un territorio dall’alta qualità della vita”.