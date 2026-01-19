Lucio Corsi, al via il 24 gennaio il “Tour europeo 2026″

Roma, 19 gen. (askanews) – Lucio Corsi è pronto per la sua nuova avventura live con il “Tour Europeo 2026” che lo porterà ad esibirsi per la prima volta sui palchi dei club delle principali città europee. Il cantautore attraverserà l’Europa insieme ai suoi musicisti in tour bus vivendo così un’esperienza artistica e personale davvero speciale.

Prodotta e organizzata da Magellano Concerti, la tournée partirà il 24 gennaio dal Padiglione Conza di Lugano – Svizzera, per poi proseguire il 1° febbraio al Volkshaus di Zurigo – Svizzera, il 3 febbraio al SimmCity di Vienna – Austria, il 5 febbraio al MeetFactory di Praga – Repubblica Ceca, il 6 febbraio al Proxima di Varsavia – Polonia (sold out), il 7 febbraio all’Heimathafen Neukölln di Berlino – Germania (sold out), il 9 febbraio al La Madeleine di Bruxelles – Belgio, il 10 febbraio all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra – Regno Unito, l’11 febbraio al den Atelier di Lussemburgo – Lussemburgo, il 13 febbraio al Q-Factory di Amsterdam – Paesi Bassi (sold out) e il 15 febbraio all’Élysée Montmartre di Parigi – Francia. Info e biglietti su www.magellanoconcerti.it.

Dopo le date europee, in autunno tornerà live in Italia con “Lucio Corsi – Palasport 2026”, il suo primo tour nei palazzetti italiani – prodotto da Magellano Concerti – che farà tappa il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 5 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e l’11 dicembre all’Unipol Forum di Milano. Info e biglietti su magellanoconcerti.it.

Con oltre 40 concerti nel 2025 tra club e principali festival estivi, nel 2026 Lucio Corsi con il tour europeo e il tour nei palasport aggiunge due nuovi ed importanti tasselli live alla sua carriera, che arrivano in seguito a grandi riconoscimenti ottenuti nel corso del 2025, tra cui la vittoria di due Targhe Tenco per le categorie “Miglior canzone” e “Migliore album in assoluto” con il singolo e il disco “Volevo essere un duro”.

Pubblicato per Sugar Music il 21 marzo su tutte le piattaforme digitali e il 4 aprile nei formati fisici vinili e CD, l’album è attualmente certificato disco d’oro. Ha inoltre conquistato il sesto posto della Top Album Debut Global di Spotify del weekend 21-23 marzo, oltre al primo posto della classifica FIMI degli album e della classifica CD, vinili e musicassette più venduti nella settimana di pubblicazione.

Il 2025, inoltre, si è concluso con un altro significativo riconoscimento: Lucio Corsi è il personaggio e artista più cercato su Google Italia nelle classifiche di “Un anno di ricerche 2025”, l’analisi che ogni anno raccoglie le parole che hanno caratterizzato le ricerche degli italiani (su Google Trends e Google Italy Blog).

A dicembre è uscito anche il singolo “Notte di Natale”, scritto da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano. Il brano descrive la dimensione più intima e malinconica delle festività natalizie, riflettendo sul tempo che passa, il bisogno di vicinanza e la solitudine che, spesso in queste occasioni, si fa più presente. Con una scrittura poetica e cinematografica che da sempre lo contraddistingue, Lucio riscalda gli animi con versi di rinascita, raccontati attraverso i piccoli gesti delle persone che ci circondano.

Cantautore toscano, Lucio riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima. Ha debuttato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Volevo essere un duro”, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica “Mia Martini”, entrando nel cuore del pubblico, per poi rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, ottenendo il quinto posto. Il singolo è stato primo tra i brani indipendenti più suonati dalle radio per 10 settimane (Earone) ed è oggi certificato disco di platino.