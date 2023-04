Lucio d’Alessandro, ex vicepresidente del Crui: una risposta costruttiva alla desertificazione universitaria

Quale migliore occasione è quella di associare gli auguri di compleanno ad eventi importanti che hanno riguardato il campo di interesse, specialmente professionale, in questo caso, del festeggiato. Nel caso dell’amico Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” ed ex vice Presidente della Conferenza dei Rettori e dell’Anvur in rappresentanza sì delle Università private italiane, che già non è poca cosa, – e potrei fermarmi qui – ma coinvolto in uno spettro di impegni più vasto e da sempre riguardanti l’organizzazione dei processi educativi sulla cui vastità, geografica e di campi e competenze. nelle configurazioni internazionale attuale, fino a toccare i confini economici e sociali dei Paesi con cui l’Italia ha interazione.

L’’anno, 2023, cade nel Centenario della Riforma Gentile, che consentì all’Italia di creare non solo la classe borghese ma anche una più vasta classe intellettuale, forse del tutto inesistente, che risultò, e questo ad onore del regime fascista, componendo una varietà di saperi e di competenze provenienti non solo di persone politicamente di destra e che risultò appagante, per l’Italia, anche, come si è osservato, con riflessi positivi nei Paesi contigui ad essa dell’Europa. Alla fine del mese di marzo il magnifico Rettore ha pubblicato nella rubrica “Commenti” de Il Sole 24 ore un articolo dal titolo “Incoraggiamo l’Erasmus d’Italia per i beni dei nostri studenti”. Nella cornice superiore dell’articolo, intestata il “Centenario” egli fa riferimento “all’importante protagonista della cultura italiana del XX secolo, Giovanni Gentile, cofondatore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, e da Ministro, artefice , nel 1923 della riforma della Pubblica Istruzione”, che vide il liceo classico al centro dell’istruzione superiore quale unica via di accesso all’istruzione universitaria. Poi il collega d’Alessandro si sofferma sul fenomeno molto caro a coloro che danno corpo ai contributi de il Denaro: l’Erasmus.

Il denaro.it, è stato costellato nel tempo, da molti interventi di docenti, professionisti, imprenditori e componenti della classe politica. L’Erasmus tout court ci ha resi preparati ad affrontare la creazione del capitale umano a competenza internazionale, già di più generazioni per cui a tutt’oggi abbiamo assorbito molto “spazio” dagli altri Paesi europei i quali ci hanno dato al tempo stesso grandi riconoscimenti ed un atteggiamento inclusivo che ci rende forti e ci onora al tempo stesso. Mi riferisco alle generazioni Erasmus di un tempo, quelle di “mamma Erasmus” (SCUOLA/ Così la “generazione Erasmus”) ha fatto crescere il capitale umano dell’Ue. La crescita impetuosa del capitale umano europeo nelle competenze di alto livello nasce addirittura nel 1976 con il primo progetto pilota che portò poi all’Erasmus Pubblicazione: 27.01.2022 de il Sussidiario.net (qui).

Il Rettore d’Alessandro ricorda lo slogan diffuso fino ad oggi che “l’Europa ha la necessità di fare gli europei. Attraverso la mobilità tra le università del continente immaginata dalla pedagogista italiana Sofia Corradi (mamma Erasmus) milioni di giovani hanno prima sviluppato e poi trasferito ai territori di appartenenza un forte senso di identità nei confronti della Unione Europea , fornendo un contributo di alla costruzione di una cittadinanza attiva europea”. L’ex vice Presidente della C.R.U.I. continua “Il tema della cittadinanza intesa come un valore, poiché indica un radicamento, il senso della storia ed il senso di sé , torna ad essere essenziale, proprio nel momento in cui più rischia di diluirsi in un mondo che si presenta come privo di centro, sia per l’irrilevanza dello spazio fisico in una società globalizzata e iper-collegata, sia per la costruzione di nuove comunità virtuali, in questa prospettiva , pare allora assai fondato il progetto di un “Erasmus nazionale” che incentivi la mobilità universitaria intera al Paese”. E ancora il prof. D’Alessandro: ”La Conferenza dei Rettori delle Università italiane valuterà con attenzione una progettualità seria di mobilità interna tra Atenei capace non solo di salvaguardare l’offerta formativa nazionale ma di arricchire i percorsi formativi dei laureati. E’ stata resa possibile da questo anno accademico 2022-2023 la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore perché non accompagnare questa riforma con la possibilità di accedere , per un periodo della propria formazione e con apposite e funzionali convenzioni tra Atenei, ai tanti diversi percorsi di eccellenza che dal Nord al Sud caratterizzano aule, laboratori, gruppi di ricerca del nostro sistema universitario. Tocca alle Università e ai loro Rettori dare l’esempio della necessità non più derogabile di fare sistema . Anche in una nuova generazione dell’Erasmus nazionale si potrebbe applicare il motto dell’Erasmus europeo “Apre le menti, cambia le vite”. E’ assolutamente appropriata la conclusione sintetica nella parte finale dell’articolo, da cui si è ripreso il titolo di questo articolo -Una fortificazione ci renderebbe, sicuramente possibile di evitare il fenomeno della desertificazione universitaria che si potrebbe abbattere specialmente al Sud dove il “calo demografico” è particolarmente significativo.