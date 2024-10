La musica di Lucio Dalla diventa sinfonia al Bellini di Napoli . Dopo Fabrizio De André, l’Orchestra Filarmonica di Benevento torna nel teatro di via Conte di Ruvo, domenica 3 novembre alle 19.00, per proporre l’omaggio ad un altro grande poeta, cantautore e compositore italiano. Con gli arrangiamenti a cura di Alessandro Verrillo, la voce di Leonardo De Stasio e la direzione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento di Letizia Vennarini, lo spettacolo ‘Lucio Dalla Concerto Sinfonico’ ha già debuttato con successo al Teatro Romano di Benevento. «Visionario e eclettico, Lucio Dalla è un pioniere che tinge la musica di linee melodiche eccentriche, suoni concreti, storie spiazzanti, interpretazioni vocali d’impronta jazzistica e cambi di registro; elementi che compongono un universo musicale avanti anni luce rispetto alla scena italiana a lui contemporanea – spiega Leonardo De Stasio – Abbiamo partecipare il canzoniere di Dalla con lo stesso rispetto e la stessa cura con cui abbiamo portato in scena il concerto sinfonico di Fabrizio De André, incontrando, anche in questo caso, la difficoltà della scelta delle canzoni, tutte meravigliose e irrinunciabili, da mettere in scaletta. Sono mostri sacri che in maniera assolutamente involontaria, rientrano negli studi di chiunque voglia dedicarsi alla carriera di cantautore e musicista»