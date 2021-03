Lucio Sindaco (Italia Paghe) entra in LabLaw, studio giuslavorista leader in Italia

L’espansione al Sud Italia di LabLaw, studio giuslavorista leader in Italia, prosegue con l’ingresso nella società, in qualità di counsel, del consulente del lavoro Lucio Sindaco e dei suoi collaboratori.

Attualmente presidente di Confcommercio Caserta, Sindaco è consulente del lavoro con esperienza trentennale e fondatore, nonché Ceo, del Gruppo Italia Paghe, leader nella consulenza del lavoro e nei servizi esternalizzati in ambito Hr, con sedi a Napoli, Caserta e Bergamo, che da anni assiste alcune tra le più significative realtà imprenditoriali della Campania e in generale del Mezzogiorno, con un focus nei settori della grande distribuzione, del commercio, dell’hotellerie e del trasporto.

La partnership, che vede il team guidato da Lucio Sindaco occupare gli spazi della sede napoletana di LabLaw, a Palazzo Spinelli, in via dei Mille 16, è strategica per il Mezzogiorno e consolida ulteriormente il forte sviluppo di LabLaw nell’area che è divenuta la seconda, dopo Milano, per importanza, numero dei clienti assistiti e fatturato.